Verschiedene Farben und Zeichen: Diese fünf Funktionen erfüllen Leitpfosten am Straßenrand

Leitpfosten am Straßenrand: Diese Funktionen erfüllen sie

erfüllen sie Was die unterschiedliche Markierungen bedeuten

bedeuten Diese Unterschiede solltest du kennen

Leitpfosten stehen entlang des Fahrbahnrandes und dienen grundsätzlich als Markierung des Straßenverlaufes. Damit helfen sie Verkehrsteilnehmer*innen bei Dunkelheit oder schwierigen Sicht- und Witterungsverhältnissen als Orientierungshilfe. Allerdings haben Leitpfosten noch weitere Bedeutungen und Funktionen - abhängig davon, welche Markierungen sich darauf befinden.

Verschiedene Markierungen an Leitpfosten - das sind die Bedeutungen

In Deutschlang gibt es fünf verschiedene Bedeutungen von Leitpfosten. Diese werden entweder durch bestimmte Reflektoren oder einer anderen Markierung auf dem Leitpfosten signalisiert.

Zum einen weisen Reflektoren darauf hin, auf welcher Fahrbahnseite sich der Leitpfosten befindet:

Weißer, länglicher Reflektor auf schwarzer Fläche: Diese Kombination signalisiert, dass sich der Leitpfosten rechts vom Straßenrand befindet.

Zwei weiße, punktförmige Reflektoren auf schwarzer Fläche: Bei dieser Kombination befindet sich der Leitpfosten auf dem linken Straßenrand.

Notrufsäulen und Warnung vor Wild: Diese Markierungen solltest du kennen

Darüber hinaus gibt es noch weitere Markierungen auf Leitpfosten, die eine ganz andere Bedeutung haben: Befindet sich ein orangener, länglicher Reflektor auf der schwarzen Fläche, signalisiert das entweder eine Ausfahrt oder eine Einmündung am rechten Fahrbahnrand.

Eine wichtige Funktion erfüllt auch ein kleiner, schwarzer Pfeil überhalb der schwarzen Fläche des Pfostens. Dieser Pfeil kann entweder nach rechts oder nach links zeigen und gibt an, in welcher Richtung sich die nächstgelegene Notrufsäule befindet. Die Entfernung von dem Leitpfosten zu der Notrufsäule beträgt dabei maximal einen Kilometer.

Aufpassen sollten Verkehrsteilnehmer*innen auch bei blauen, roten, oder blau-weißen Reflektoren auf den Leitpfosten: Diese warnen vor Wild und sind hauptsächlich in Waldgebieten zu finden. Die Reflektoren spiegeln Licht der vorbeifahrenden Fahrzeuge und sollen somit "Tiere von den Straßen fernhalten", erklärt bussgeldkatalog.org. Auf diese Weise sollen Wildtiere abgeschreckt und Unfälle vermieden werden. Der "ACE Auto Club Europa" hat alle fünf verschiedenen Markierungen in einem Facebook-Post zusammengesfasst und dafür viele positive Reaktionen erhalten.

Darum sind Leitpfosten auf Autobahnen und Landstraßen nützlich

Leitpfosten stehen vor allem auf Autobahnen und Landstraßen, in Innenstädten kommen sie seltener vor. Dabei dienen sie der Orientierungshilfe und kennzeichnen den Verlauf der Fahrbahn, wie aus der Straßenverkehrsordnung deutlich wird. Darin heißt es in der "Anlage 4 zu § 43 Abs. 3 Abschnitt 3": "Um den Verlauf der Straße kenntlich zu machen, können an den Straßenseiten Leitpfosten in der Regel im Abstand von 50 m und in Kurven verdichtet stehen".

Da sich Leitpfosten meist im vorgeschriebenen Abstand von 50 Metern zueinander befinden, erfüllen sie noch eine weitere, nützliche Funktion: Vor allem auf schnellen Straßen erleichtern sie es Autofahrer*innen, den Abstand zum Vorderauto besser abzuschätzen und einzuhalten.