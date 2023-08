Deutschland vor 2 Minuten

Das solltest du wissen

Verkehrsschild verwirrt Autofahrer in Deutschland: Wann gilt das Tempolimit mit Schneeflocke?

Auf einigen Strecken begegnet man als Autofahrer*in Tempolimit-Schildern mit einer Schneeflocke darunter. Man könnte also meinen, dass nur bei Schnee das ein Tempolimit gilt. Das stimmt so allerdings nicht. Wir erklären dir, was es mit dem Schild auf sich hat.