ADAC-Auswertung über Baustellen auf deutschen Autobahnen: Hier musst du mit Stau rechnen

Baustellen in Deutschland

in Deutschland Verhalten im Stau

im Stau Vorbereitung auf eventuellen Stau

auf eventuellen Stau Fazit

Noch pünktlich am Ziel anzukommen, wird nahezu unmöglich, wenn du unerwartet in einen langen Stau gerätst. Wir verraten dir, wo sich in Deutschland aktuell große Baustellen befinden, sodass du diese Strecken meiden oder dich besser auf eine Zeitverzögerung einstellen kannst.

Hier befinden sich häufig Baustellen in Deutschland

Wo sich eine Baustelle auf der Autobahn befindet, droht in vielen Fällen nicht nur eine verengte Fahrbahn, sondern auch Stau und eine erhöhte Unfallgefahr für Autofahrer*innen. Vor allem dann, wenn dich der Stau unerwartet trifft, kann er zu Stress und Verärgerung führen. Weißt du bereits vorher, wo es aktuell Baustellen und somit eine erhöhte Staugefahr gibt, kannst du dich besser darauf einstellen oder eventuell sogar direkt eine Ausweichroute wählen.

Grundsätzlich schwankt die Bautätigkeit auf den deutschen Autobahnen jahreszeitenabhängig. Während im Sommer und im Frühjahr bei den höheren Temperaturen meist mehr gebaut wird, wird die Arbeit im Herbst und Winter vermehrt pausiert. Einige Baustellen bleiben über den Winter stehen, bis dann im Frühjahr weitergearbeitet wird. In Deutschland machen die Bundesautobahnen insgesamt eine Länge von ganzen 13.192 km aus. Auf diesen Strecken befinden sich laut dem ADAC aktuell rund 1000 Baustellen.

Besonders betroffen von Baustellen sind die Hauptreiserouten. Zu den Autobahnabschnitten, die vorwiegend in den Sommermonaten stark stauanfällig sind, gehören nach Angaben des ADAC die A3 Würzburg-Nürnberg, die A4 Chemnitz Richtung Dresden, die A8 Stuttgart-Karlsruhe, die A9 Nürnberg-Halle/Leipzig und die A45 Hagen-Gießen. Während sich auf der A3 mehrere Baustellen über die gesamte Strecke ziehen, befindet sich die Baustelle auf der A4 zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Neustadt. Auf der A8 befindet sich die Baustelle etwa auf Höhe Pforzheim. Bist du auf der A9 unterwegs, kann die Baustelle zwischen dem Kreuz Nürnberg-Ost und dem Kreuz Nürnberg einen Stau verursachen. Auf der A45 hingegen ist das Staurisiko in beiden Richtungen zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid erhöht. Die genannten Bereiche solltest du nach Möglichkeit in der Sommerzeit umfahren oder mit einem durch die Baustelle und dem vermehrten Verkehrsaufkommen verursachten Stau rechnen und dich darauf vorbereiten.

Richtiges Verhalten und Vorbereitung auf Stau

Da häufig Hauptreiserouten von Baustellen betroffen sind, lohnt es sich, wenn du kurz vor deiner Abreise noch einmal checkst, wie der Stand der Baustellen und Staus aktuell ist. Die aktuellen Informationen zur Verkehrslage kannst du beispielsweise über ADAC Maps finden; zudem kannst du hier die Telefonnummern zur mobilen Stauinfo und zu dem mobilen Verkehrsservice finden. Bist du bereits unterwegs und kommst in einen Stau, der aufgrund einer Vollsperrung zustande gekommen ist, oder liegt eine explizite Empfehlung des Verkehrsfunks vor, solltest du von der Autobahn abfahren. Ist dies jedoch nicht der Fall, lohnt es sich meist nicht, abzufahren, da die Ausweichrouten in der Regel nicht auf eine erhöhte Verkehrsbelastung ausgelegt sind. Somit sind auch die Ausweichstrecken häufig schon schnell verstopft, wenn viele versuchen, durch diese Zeit zu sparen.

Vor allem bei hohen Temperaturen solltest du immer genügend zu trinken im Auto dabei haben. Bild: Pexels / Andrea Piacquadio

Kommt es dazu, dass du eine Strecke fahren musst, auf der sich gerade eine Baustelle befindet, ist es wichtig, dass du sehr achtsam fährst. Es kann immer wieder zu gefährlichen Situationen kommen; insbesondere im Zulauf, in den Überleitungs- und Verschwenkungsbereichen, im Bereich der Anschlussstellen oder durch die sehr schmalen Fahrspuren. Empfehlenswert ist es, auf das Überholen zu verzichten und stärker versetzt zu fahren. Da die mittlere und linke Spur bei vielen Baustellen eine beschränkte Fahrzeugbreite aufweisen, ist es wichtig, dass du die Breite deines Fahrzeuges genau kennst. Alternativ kannst du auch einfach auf der rechten Spur bleiben. Fährst du auf einen Stau zu, solltest du deine Warnblinkanlage einschalten. Dies signalisiert dem Auto hinter dir, dass hier ein Stau beginnt. Durch dieses einfache Signal können Auffahrunfälle verhindert werden. Abruptes Abbremsen solltest du nach Möglichkeit vermeiden. Wichtig ist, dass du auch im Stau immer genügend Abstand zu dem dir vorausfahrenden Auto einhältst. Grundsätzlich gilt: Ruhe bewahren, im Auto bleiben, den Motor abzuschalten, wenn du länger als eine halbe Minute stehst, nicht zu telefonieren während das Auto an ist und auf die aktuellen Verkehrsmeldungen zu achten. Letztere erhältst du entweder über das Radio oder durch Hinweisschilder. Bei Stau muss immer eine Rettungsgasse gebildet werden. Das gilt schon dann, wenn Fahrzeuge auf Autobahnen nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Die Rettungsgasse befindet sich bei einer zweispurigen Autobahn in der Mitte. Bist du auf einer dreispurigen Bahn unterwegs, wird die Rettungsgasse zwischen der linken und den übrigen Fahrspuren gebildet.

Weißt du bereits, dass es auf deiner Route mit großer Wahrscheinlichkeit zu Stau kommt, kannst du dich etwas darauf vorbereiten. Über dein Smartphone oder eine CD könntest du beispielsweise ein Hörbuch, deine Lieblingsmusik oder einen Podcast hören. Hast du eine Freisprechanlage, könntest du alternativ einmal wieder eine Freundin anrufen oder mit einer oder einem Verwandten quatschen. Aber Achtung: Ohne Freisprechanlage solltest du auch bei Stau nie telefonieren. Es drohen dir bis zu zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und eine Geldstrafe von 200 Euro, wenn du dagegen verstößt. Als eine Art Notfallgepäck für einen Stau oder eine längere Wartezeit empfiehlt es sich zudem, eine kleine Zwischenmahlzeit, wie beispielsweise Nüsse oder Kekse, dabei zu haben. Außerdem solltest du genügend Trinken dabei haben und vor Beginn der Fahrt immer kontrollieren, ob dein Tank ausreichend gefüllt ist. Fährst du an einer Raststätte vorbei, kannst du zudem überlegen, dort eine längere Pause einzulegen, etwas essen, einen Kaffee genießen oder eine kleine Runde spazieren. Dies ist vor allem dann eine tolle Option, wenn es so aussieht, als könnte sich der Stau in wenigen Minuten etwas lichten.

Fazit

Zusammengefasst ist es bei wichtig, sich im Voraus zu informieren, ob es auf der Route, die du fährst, aktuell Baustellen gibt oder nicht. Kannst du keine andere Route wählen, ist es sinnvoll, einige Sachen einzupacken, um dir die eventuell längere Wartezeit oder einen möglichen Stau angenehmer zu gestalten. Kommst du in einen Stau, sind Vorsicht und langsames Fahren besonders wichtig. In der Regel empfiehlt es sich dann nur noch in Ausnahmefällen, eine Ausweichroute zu wählen.