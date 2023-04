Chef von Opel-Mutterkonzern kassiert Mega-Vergütung - kein Auto-Boss hat mehr

Bei Opel sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit dem neuen Batteriewerk in Kaiserslautern geht der Autohersteller selbstbewusst mit dem Thema E-Autos um. Die Aussagen zu dem Standort in Rheinland-Pfalz waren dabei durchaus sehr deutlich. Freuen über die positive Entwicklung darf sich auch der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis. Für Carlos Tavares gibt es eine satte Millionen-Vergütung. Kein anderer Auto-Boss kassierte mehr ab für das Jahr 2022.

Dabei schien doch gerade Mercedes-Chef Ola Källenius eine ganz ordentliche Vergütung einzustreichen, wie bereits berichtet. Doch jetzt wurden die Zahlen für den Vorstandsvorsitzenden von Stellantis gekannt.

Chef von Opel-Mutterkonzern stellt mit seiner Vergütung alle Auto-Bosse in den Schatten

Wie unter anderem die WirtschaftsWoche und das Handelsblatt schreiben, kommt VW- und Porsche-Chef Oliver Blume kommt demnach für das Jahr 2022 immerhin inklusive Pensionszusagen auf einen Verdienst von 7,4 Millionen Euro.

Unternehmen: Opel Hauptsitz: Rüsselsheim am Main Gründung: 21. Januar 1862, Rüsselsheim am Main Gründer: Adam Opel

Über eine Ist-Bezahlung von 7,9 Millionen Euro freut sich laut Bericht BMW-Chef Oliver Zipse. Doch alle liegen mit ihren Bezügen deutlich hinter Carlos Tavares. Dessen Mega-Vergütung wurde von den Aktionären abgesegnet.

Wie jetzt vermeldet wurde, wurden dem Chef der Opel-Mutter stolze 14,9 Millionen Euro bereits ausbezahlt. Doch da kommt noch mehr. Dazu heißt es in der WirtschaftsWoche: "Die Gesamtvergütung einschließlich erst später zur Auszahlung kommenden Boni belief sich 2022 auf rund 23,5 Millionen Euro nach 19,2 Millionen Euro im Vorjahr."

Opel geht andere Wege - Autohersteller will nicht wie Mercedes in China das große Geschäft

Die Erwartungen an Opel und den gesamten Konzern sind groß, nicht nur für 2023. So hatte im März Florian Huettl, Geschäftsführer der Opel Automobile GmbH, nicht nur über die erwünschte Zahlenentwicklung gesprochen. Die klare Ausrichtung auf Elektroantriebe solle den Autohersteller nach vorne bringen.

Carlos Tavares spricht sich klar für den Weg hin zur E-Mobilität aus. Der portugiesische Manager Carlos Tavares treibt als Chef von Stellantis auch bei Opel das Thema E-Mobilität weiter voran.

Ein großes Problem dabei spricht aber Tavares in einem Artikel der Frankfurter Allgemeine Zeitung an. Der Manager erklärt, dass der Elek­troautoabsatz in Deutschland mit der Kürzung der staatlichen Kaufprämie von 6000 auf 4500 Euro zum Jahreswechsel regelrecht „kollabiert“ sei. Ohne den Zuschuss wird es schwer für viele Menschen sich ein E-Auto zu kaufen. "Die Kosten der Elektrifizierung sind eine Realität", sagt der Stellantis-Chef.

Aktuell läuft in Shanghai, China, eine der größten Automessen. Für deutsche Autohersteller wie Audi oder BMW könnte der asiatische Markt zur Bruchlandung werden. Nur Mercedes-Benz scheint aktuell als Gewinner dazustehen. Opel hat 2022, wie es das Handelsblatt damals vermeldet hatte, eine China-Kehrtwende hingelegt. Als zu gering schätze man die Chancen ein, sich dort wirklich durchsetzen zu können.