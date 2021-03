Lockdown und Saharastaub: Was Sie jetzt beim Autowaschen beachten sollten

Bei zuletzt frühlingshaften Temperaturen in Franken ist der Andrang auf die Autowaschanlagen groß. Niederschlag und Staub der vergangenen Wochen haben die Autos verschmutzt, nun ist die Zeit für eine Reinigung. Aber Vorsicht: Der "Wetterochs" kündigt in seiner aktuellen Oster-Vorhersage neue Staubwolken an.

Dabei gibt es derzeit einiges zu beachten, was abgesehen von Corona-Maßnahmen auch mit einem Wetterphänomen zusammenhängt.

Vorsicht: Saharastaub kann Lack beschädigen

Autobesitzer sollten bedenken, dass bald wieder feiner Wüstenstaub aus der Sahara Deutschland erreicht. Legt sich der Staub auf Autos, sollten Besitzer bei der Reinigung gut aufpassen.

Laut ADAC sei es "sinnvoll, den Wagen von der Staubschicht zu befreien, damit diese nicht von der Sonne eingebrannt werden kann". Am besten dafür geeignet sei eine Runde durch die Waschstraße, die trotz Lockdown in vielen Fällen weiterhin geöffnet haben.

Die Möglichkeit, seinen Wagen mit einem Lappen oder einem Schlauch von dem Staub zu befreien, entfällt derzeit meist. Wer sein Auto dennoch wäscht, sollte zudem vorsichtig vorgehen und viel Wasser verwenden. Ansonsten droht die Gefahr, dass die feinen Sandpartikel Kratzer im Lack verursachen. Zudem muss der Lappen regelmäßig ausgewaschen werden, da sonst der Staub weiterverteilt wird.

Hygieneregeln gelten auch in der Waschanlage

Bei einem Besuch der Waschanlage müssen zudem die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden. Wer seinen Wagen verlässt, muss eine Maske tragen und - wo immer möglich - den Mindestabstand zu Personal und anderen Kunden einhalten.

Auch interessant: In einigen Bundesländern gilt inzwischen Maskenpflicht im Auto - alle Informationen dazu finden Sie hier.