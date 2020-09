Fahrradlampen im Test: Es müssen keine teuren Leuchten sein

Dynamo oder Akku-Leuchte - was ist besser?

Wer häufig im Dunkeln unterwegs ist, für den eignen sich Dynamos besser: Denn die Energiequelle ist die eigene Muskelkraft - und die hat man unentwegt dabei. Ein Akku läuft Gefahr, leer zu sein. Allerdings sollte man auch nicht davor zurückscheuen, dass von Zeit zu Zeit eventuell kleine Reparaturen am Dynamo nötig sind. Ein Nachteil: Ein Dynamo ist meist deutlich schwerer als ein Akku-Licht.

Die früher nicht erlaubten Akku-Leuchten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. In den meisten Fällen erfolgt die Aufladung per Steckdose oder USB-Kabel, einige Modelle funktionieren aber auch mit Batterien. Eine Akku-Leuchte eignet sich für diejenigen, die hin und wieder mal im Dunkeln fahren. Oft sind sie zudem günstiger und auch wesentlich leichter als Dynamos. Der Nachteil der Akku-Leuchte: Ist der Akku leer, steht man im Dunkeln. Deshalb sollten Sie immer dafür sorgen, dass der Akku geladen ist und auch mal eine niedrige Helligkeitsstufe einstellen.

Lux, Lumen, Candela - was ist das?

Möchte man sich eine neue Fahrradleuchte kaufen, trifft man zwangsläufig auf die Bezeichnungen Lux, Lumen oder Candela. Doch was bedeutet das genau? In Lux ist die Beleuchtungsstärke angegeben. Sie misst, wie viel Licht auf einer Fläche ankommt. Stiftung Warentest bemängelt allerdings, dass die Lux-Einheit nicht sehr aussagekräftig ist.

Lumen hingegen misst den Lichtstrom und wird selten in den Artikelbeschreibungen der Leuchten zu finden sein. Lumen gibt die sichtbare Strahlung an, allerdings unterscheidet sich die Theorie oft von der Praxis: Laut Stiftung Warentest macht der Lumen-Wert keine Aussage über die Strahlung, die tatsächlich auf die Straße geworfen wird. Zuletzt noch Candela: Damit wird die Lichtstärke angegeben. Vor allem beim Kauf eines Rücklichtes ist dieser Wert interessant, jedoch wird er nur selten angegeben. Hier werden die Winkel gemessen, in der das Licht abgestrahlt wird. Das ist wichtig, da so die Sichtbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmer eingeschätzt werden kann.

Fazit

Wer eine gute Fahrradlampe* haben möchte, muss nicht allzu tief in die Tasche greifen. Auch viele preisgünstige Modelle werden gut bewertet. Bei den Front-Leuchten fallen lediglich zwei wegen diverser Mängel durch - bei den Rückleuchten werden fünf von sechs Modellen als gut bewertet.

Den kompletten Test-Artikel finden Sie auf der offiziellen Website von Stiftung Warentest.

