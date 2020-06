Ist Ihr Fahrrad wirklich verkehrssicher? Das brauchen Sie dafür

Mit einem verkehrssicheren Fahrrad sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sie vermeiden unnötige Bußgelder - und was noch wichtiger ist, Sie schützen sich und andere. Doch ist Ihr Fahrrad auch wirklich verkehrssicher? Wir verraten Ihnen, was die Straßenverkehrsordnung (StVO) dazu sagt.

Jeder Radfahrer kennt das unangenehme Gefühl, wenn man aus irgendeinem Grund mal ohne Licht mit dem Fahrrad unterwegs ist oder die Klingel nicht funktioniert und man hofft, dass man nicht von der Polizei kontrolliert wird. Dabei sollte jeder Fahrradfahrer auch im Sinne der eigenen Sicherheit größtmöglichen Wert auf ein verkehrssicheres Fahrrad legen. Wir sagen Ihnen, welche Kriterien Ihr Fahrrad hierfür erfüllen muss.

Das muss ein verkehrssicheres Fahrrad haben

Fahrradfahren ist eine tolle Alternative zum Auto: Besser für die Umwelt, man sucht nie einen Parkplatz, man bleibt fit und es macht auch noch Spaß. Doch die Fahrt mit dem Drahtesel kann gefährlich werden, wenn er nicht entsprechend ausgerüstet ist. Selbst wenn Sie ein Rad im Handel kaufen, muss es nicht unbedingt verkehrssicher sein. Daher sollten Sie vor einem Kauf überprüfen, ob Ihr Fahrrad verkehrssicher ist, sonst drohen sogar Punkte in Flensburg! Wir verraten Ihnen, welche Kriterien ein verkehrssicheres Fahrrad unbedingt erfüllen muss.

Checkliste für ein verkehrssicheres Fahrrad:

Zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine davon eine Rücktrittbremse ist, wie es bei vielen Kinderfahrrädern der Fall ist

Eine Fahrradklingel*, die gut hörbar ist und einen hellen Ton hat

Eine weiße Lampe vorne und ein rotes Rücklicht hinten. Gibt es beispielsweise hier im Set bei Amazon*

Einen weißen Reflektor vorne und einen großen roten Rückstrahler hinten. Hier im Set*

Vier gelbe Reflektoren* in den Speichen, auch Katzenaugen genannt. Alternativ sind auch weiße, reflektierende Streifen in den Speichen oder auf dem Reifen erlaubt

Fest verschraubte und rutschsichere Pedale*, die jeweils zwei Reflektoren besitzen, einen vorne und einen hinten

Zusätzlich wird von der Verkehrswacht diese Ausrüstung empfohlen:

Je ein Schutzblech* vorne und hinten

Ein Gepäckträger*

Ein Fahrradständer*

Eine Gangschaltung

Ein Kettenschutz*

Eine Standlichtanlage*

Hochwertiges Fahrradschloss

Nicht vergessen: Nicht nur das Fahrrad muss verkehrstauglich sein, sondern auch der Fahrer. Auf dem Radl gilt eine Promille-Obergrenze von 1,6. Halten Sie sich unbedingt immer an die Verkehrsregeln - Sie schützen damit sich selbst und andere.

