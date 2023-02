Bußgeld beim Autofahren vermeiden: Diesen Gegenstand solltest du immer in deinem Auto dabei haben

Die wenigsten Autofahrer haben noch nie ein Bußgeld kassiert. Die häufigsten Bußgelder werden laut Handelsblatt wegen Geschwindigkeitsverstößen vergeben.

Auf Platz 2 findet sich dann schon das Benutzen des Handys am Steuer. Dabei kann dies ganz leicht vermieden werden.

Handynutzung während des Autofahrens verboten: So teuer kann es werden

Vielen Autofahrer*innen ist bewusst, dass sie ihr Handy nicht während des Fahrens benutzen dürfen. Dennoch halten sich viele nicht daran, denn die Neugier über eingegangene Nachrichten ist häufig zu groß.

Dabei können neben einem Bußgeld, sogar ein Punkt in Flensburg drohen. Laut Bussgeldkatalog.org können folgende Strafen auf dich zukommen:

Nutzung des Handys am Steuer eines Autos: Ein Punkt in Flensburg und 100 Euro Bußgeld

Mit Gefährdung: Zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und 150 Euro Bußgeld

Mit Sachbeschädigung: Zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und 200 Euro Bußgeld

Übrigens: Für die Handynutzung beim Fahrradfahren fällt ebenfalls ein Bußgeld an, welches 55 Euro beträgt.

Handyhalterung kann dich vor einem Bußgeld schützen

Um kein Bußgeld - oder sogar einen Punkt in Flensburg - zu riskieren, lohnt es sich in einen bestimmten Gegenstand zu investieren. Denn: Das Nutzen eines Handys oder Tablets ist nur verboten, wenn man das Gerät in den Händen hält. Das bedeutet, dass das kurze Schauen auf beispielsweise das Smartphone nicht grundsätzlich verboten ist.

Wer sich also eine Halterung für sein Handy oder Tablet besorgt, kann, ohne ein Bußgeld fürchten zu müssen, einen Blick auf den Bildschirm werfen.

Um die richtige Handyhalterung für dich zu finden, lohnt es sich vor der Anschaffung zu überlegen, welche Halterung am besten zum Auto passt. Es gibt drei gängige Modelle, die jeweils an der Windschutzscheibe, in die Lüftung oder an die Armatur angebracht werden. Zudem muss man sich über die Größe der Halterung Gedanken machen. Wer ein Smartphone verwendet, benötigt eine andere Art der Halterung als bei einem Tablet. Ebenfalls ist es ratsam, sich zu informieren, ob die Halterung einen zusätzlichen Magneten benötigt, welcher erst an das Smartphone oder an das Tablet angebracht werden muss.

Wer all diese Überlegungen berücksichtigt, wird schnell die perfekte Handyhalterung für sein Auto finden und riskiert ein Bußgeld weniger.

