Pollen auf dem Auto: So entfernst du sie am besten

Wenn du ein Auto hast, wirst du das Problem kennen: Jedes Jahr aufs Neue wird dein Fahrzeug, sofern du es unter freiem Himmel parkst, von fliegenden Pollen eingestaubt. Die gute Nachricht ist, dass du etwas dagegen tun und der Problematik sogar vorbeugen kannst. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen.

Fliegende Pollen: Das solltest du darüber wissen

Pollen, auch bekannt als Blütenstaub, schwirren überwiegend im Frühjahr durch die Luft und bringen manche Menschen zum Niesen. Verschiedene Bäume und Sträucher sind dabei besonders früh dran. Die Haselnuss z. B. hängt ihre länglichen Kätzchen schon im Januar wie kleine Fähnchen in den Wind und verteilt ihren Pollen.

Obwohl Pollen vielen von uns das Leben im Frühling nicht gerade einfach machen, handelt es sich dabei doch um kleine, faszinierende Meisterwerke der Natur. Die ausschließlich männlichen Samenzellen der Pflanzen können vom Wind über mehrere 100 km weit verteilt werden. Blütenstaub hat darüber hinaus eine nützliche Eigenschaft: Er düngt die Gewässer in den nördlichen Regionen. Pollenkörner enthalten nämlich viele Nährstoffe und geben diese an das Wasser ab, sobald sie im See landen.

Durch Gewitter und Starkregen wird der Pollenflug des Weiteren verstärkt. Warum? Weil der aufziehende Sturm die Pollen massenhaft nach oben wirbelt. In den ersten 20 bis 30 Minuten während eines heftigen Regenschauers kommt es in den Pollenkörnern zu einem osmotischen Schock. Der Blütenstaub nimmt dabei in kurzer Zeit große Mengen Wasser auf. Anschließend werden die vollgesaugten Pollenkörner durch Windböen wieder runtergeweht. Am Boden angekommen, platzen die Körner auf und geben die Allergene frei.

Auf dem Land geben die Pflanzen ihren Pollen während der Morgenstunden und zur Mittagszeit ab. Die Pollenbelastung ist folglich morgens in den ländlichen Gebieten am höchsten. Im Laufe des Tages steigt der Pollen dann in die höheren Luftschichten auf. Die Pollenkörner fliegen weiter, sinken dann in den Abendstunden über den Städten wieder zu Boden und lösen dort mitunter allergische Reaktionen aus. Allergiker*innen sollten daher in ländlichen Gebieten abends zwischen 19 und 24 Uhr lüften. Wer hingegen in der Stadt wohnt, lüftet am besten morgens zwischen 6 und 8 Uhr.

Wie du dein Auto am besten vom Blütenstaub befreist

Aber wie reinigt man nun am besten ein Fahrzeug, das von einer dicken Schicht Blütenstaub überzogen ist? Idealerweise benutzt du dafür einen Hochdruckreiniger. Wer zu lange mit dem Waschen wartet, riskiert Schäden im Lack. Blütenstaub an sich ist zwar nicht schädlich für den Lack, sollte sich dieser allerdings mit Sand oder ähnlichem vermischen, könnte dies beim Putzen kleinere Kratzer aufgrund eines Schmirgeleffekts zur Folge haben.

Gehe also lieber auf Nummer Sicher und warte nicht auf den nächsten Regenschauer. Der TÜV-Süd empfiehlt sogar, dein Auto mindestens alle vierzehn Tage zu waschen. Beim Einsatz eines Hochdruckreinigers solltest du darauf achten, einen Abstand von mindestens 30 Zentimeter zum Auto einzuhalten, um mögliche Schäden zu vermeiden.

Außerdem ist es wichtig, statt Frostschutzmittel einen Sommerscheibenreiniger einzusetzen. Andernfalls entsteht in Verbindung mit den Pollen ein Gemisch, das sich noch schwerer von der Frontscheibe deines Fahrzeugs entfernen lässt. Falls du lieber zu Eimer und Schwamm greifen möchtest, solltest du vorher in Erfahrung bringen, ob du das in deinem Wohngebiet überhaupt darfst. Bei der Autowäsche kommen nämlich immer wieder Reinigungsmittel zum Einsatz, deren chemische Substanzen nicht ins Grundwasser gelangen sollen.

Am besten beugst du dem Pollen-Problem übrigens vor, indem du eine Wachskonservierung einsetzt. Dadurch können Fremdkörper nicht so leicht auf dem Lack haften bleiben. Sollten sich dennoch Pollen auf deinem Fahrzeug absetzen, lassen sie sich durch die zuvor getroffene Maßnahme wesentlich leichter entfernen.