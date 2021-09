Deutschland vor 1 Stunde

Heiße Milch mit Honig hilft beim Einschlafen: Was ist dran an Omas Mythos?

Vielen Kindern, aber auch Erwachsenen, fällt es schwer, einzuschlafen. Geht es nach der Oma, so kann ein Glas warme Milch mit Honig Abhilfe leisten. Aber was ist dran an Omas Mythos? Wir klären auf.