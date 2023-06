In manchen Situationen ist es völlig klar, dass man Trinkgeld gibt. Wer beispielsweise im Restaurant Essen geht, gibt den Servicekräften ein Trinkgeld. Auch bei einem Friseurbesuch ist es üblich, Trinkgeld zu geben.

Doch es gibt auch andere Berufsgruppen, die sich über ein finanzielles Extra freuen würden - und an die du wahrscheinlich noch nicht gedacht hat.

Diese Berufsgruppen vergisst du wahrscheinlich beim Trinkgeld-Geben

Bei einem Umzug fallen meist hohe Kosten an. Neue Möbel, Lieferkosten, Kaution - hier kann es für die Mieter*innen schnell teuer werden. Im Chaos des Umzugs wird da auch mal schnell die Etikette vergessen. Wer sich Möbel liefern lässt, vergisst dabei wahrscheinlich schnell, den Möbellieferant*innen ein kleines Trinkgeld für ihre Mühen zu geben. Immerhin hat man für die Transportkosten bereits gezahlt. Doch die Lieferant*innen selbst verdienen keine großen Summen und freuen sich sicherlich über ein paar Euro für die harte Arbeit.

Eine weitere Personengruppe, die viele vergessen, sind die Reinigungskräfte in Hotels. Häufig müssen diese in kürzester Zeit viele Zimmer säubern - und dies zu einem sehr geringen Gehalt. In manchen Hotels machen sich die Reinigungskräfte sogar die Mühe, die Handtücher schön zu dekorieren oder verteilen Süßigkeiten. Auch hier empfiehlt es sich, mit einem kleinen Trinkgeld, diese Arbeit zu honorieren.

Bei einem Städtetrip in einer neuen City sind geführte Touren mit Einheimischen eine gute Möglichkeit, um die Stadt zu erkunden. Ist dein Tourguide gut organisiert, freundlich und kompetent, solltest du dies mit einem Trinkgeld würdigen.

Auch Mitarbeiter*innen im Spa freuen sich über ein Trinkgeld. Mitarbeitende im Wellness-Bereich arbeiten sehr hart für ihr Geld und müssen genau und sorgfältig sein. Oft haben sie eine teure Ausbildung oder Zusatzkurse absolviert. Wenn ihr zufrieden mit dem Service seid, ist ein kleiner Bonus nach der Entspannung ein gutes Zeichen eurer Wertschätzung.

Wer auch häufig vergessen wird, sind Mitarbeitende in der Waschstraße. Viele denken, es wäre unnötig, dem Service-Team in der Waschstraße Geld zuzustecken. Immerhin wird das Auto von der Waschanlage gereinigt. Dennoch stehen meist Mitarbeitende bereit, um das Auto im Vorfeld kurz händisch zu reinigen oder im Nachhinein zu polieren, um es noch mehr strahlen zu lassen. Über eine kleine Aufmerksamkeit freuen sie sich sicherlich - meistens wird das Trinkgeld innerhalb des Teams geteilt.

