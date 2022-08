Ein bislang unbekannter Täter setzte am Montag (15. August 2022) vor dem Tierheim in Breitenbrunn eine Schlange aus, die sich in einer Styroporkiste befand. Es handelte sich dabei um eine weibliche Netzpython mit einem Gewicht von 12.3 Kilogramm und einer Länge von 3.10 Meter, wie die Polizei Wunsiedel mitteilt.

Diese Tiere sind vom Gesetzgeber als gefährlich eingestuft und dürfen deshalb in Bayern nur mit einer behördlichen Erlaubnis gehalten werden. Die Polizei Wunsiedel ermittelt daher wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und fragt deshalb, wer sachdienliche Angaben zum Besitzer des Reptils machen kann. Mitteilungen werden unter der Telefonnummer 09232/99470 erbeten.

Vorschaubild: © Andrea Bohl/Pixabay