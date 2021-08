Bundespolizisten aus Selb haben am Dienstagabend (10. August 2021) gegen 21.00 Uhr am Autobahnparkplatz Peuntbach einen Kleintransporter mit Landshuter Zulassung kontrolliert. Gegen den Beifahrer, einen 51-jährigen Mann, lag im polizeilichen Fahndungssystem ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung vor. Dem Mann drohten 40 Tage Freiheitsstrafe oder ersatzweise 1880 Euro Geldstrafe wegen Störung von Kommunikationslagen.

Da der seit einem Jahr gesuchte Mann nicht in der Lage war die Gefängnisstrafe selbst zu zahlen, kontaktierte er telefonisch seinen Chef in Rottenburg an der Laaber. Dieser eilte daraufhin zur Polizeidienststelle nach Oberfranken und zahlte den geforderten Betrag ein. Damit stand einer Weiterreise nichts mehr entgegen und der Mitarbeiter durfte mit seinen Kollegen in Richtung Rottenburg zum Sitz der Baufirma weiterfahren.