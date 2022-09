Zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz ist es am Mittwoch (31. August 2022) in Schirnding (Landkreis Wunsiedel) gekommen.

Ein 17-jähriger Mann hatte sich bei einem Ausflug mit seiner Oma in der Tschechischen Republik mit einem Arsenal an verbotenen Waffen eingedeckt. Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb kontrollierten den jungen Mann am späten Mittwochnachmittag im Zug bei Schirnding. So berichtet die Grenzpolizeiinspektion Selb.

Schirnding: Verbotene Waffen in Rucksack gefunden

In seinem Rucksack fanden die Polizisten ein Butterflymesser, ein Springmesser mit zwei langen Klingen und eine Machete. Die Waffen beschlagnahmten die Fahnder*innen.

Außerdem wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz gegen den jungen Mann eingeleitet. Danach konnte er mit seiner Oma die Heimreise antreten

Vorschaubild: © andrei310 / Adobe Stock (Symbolfoto)