Marktredwitz vor 50 Minuten

Schwerer Verkehrsunfall

Pkw-Fahrer übersieht Fußgänger - 69-Jähriger mit schweren Verletzungen in Krankenhaus eingeliefert

Am Mittwochnachmittag übersah ein Pkw-Fahrer einen 69-jährigen Fußgänger in Marktredwitz. Der Passant wurde von dem Wagen frontal erfasst und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.