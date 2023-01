"Nicht gerade von besonderer Intelligenz" zeugt laut Polizei Wunsiedel die Tat eines bislang unbekannten Täters, der in der Zeit zwischen Silvester und dem 2. Januar einen Sprengkörper in das Standrohr eines Schildes steckte. Durch die Wucht der anschließenden Detonation wurde das Rohr abgerissen. Bei dem Sprengmittel dürfte es sich vermutlich um einen Silvesterböller gehandelt haben. Danach warf der Unbekannte das Schild in eine angrenzende Wiese.

Die Tat ereignete sich auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule in der Schwarzenbacher Straße, zwischen dem Fahrradunterstand und dem Jugendcafé. Der Schaden, den die Stadt Kirchenlamitz durch diesen Vorfall zu beklagen hat, wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Hantieren mit Sprengstoff kann zu Inhaftierung führen

Laut Polizei handelt es sich bei dieser Aktion in keinster Weise um einen dummen Jungenstreich. Genau genommen um den Straftatbestand des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der mit Gefängnisstrafe geahndet werden kann, im Falle eines Personen- oder eines erheblichen Sachschadens nicht unter einem Jahr. Die Polizeiinspektion Wunsiedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09232/99470 zu melden.

Vorschaubild: © Foto: Patrick Pleul/dpa