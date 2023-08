Von einem Unfall mit hohem Sachschaden berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Am Mittwochabend (02. August 2023) gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei Marktredwitz zu einem Verkehrsunfall in die Bahnhofstraße gerufen. Weil ein 19-Jähriger mit seinem Auto, ersten Erkenntnissen zufolge, bei Regen nicht mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, kam er in einer Linkskurve ins Rutschen und kollidierte mit den Granitblöcken einer Brücke.

Auto kracht gegen Brücke: Totalschaden und Konsequenzen für Fahrer

In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 19-Jährigen noch vier weitere Mitfahrer, die allesamt mit dem Schrecken davonkamen. Der 19-jährige Fahrer erlitt Schürfwunden und kam zur weiteren Abklärung ins Klinikum. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall augenscheinlich Totalschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme waren auch Kräfte der Feuerwehr mit vor Ort. Die Polizei Marktredwitz ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Er kann diesbezüglich mit einem Bußgeld und einem Eintrag auf dem Punktekonto in Flensburg rechnen.