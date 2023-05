Von gleich mehreren Fällen von Körperverletzung auf dem Lorenzreuther Brückenfest berichtet die Polizeiinspektion Marktredwitz.

Nach Angaben der Polizei war ein 26-jähriger Marktredwitzer in der Nacht von Samstag (27. Mai 2023) auf Sonntag (28. Mai) auf dem Fest im Marktredwitzer Ortsteil zu Gast. Aus unbekannten Gründen schlug der Mann im Laufe des Abends zunächst einem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, anschließend einem anderen Mann ebenfalls mit der Faust an die Schläfe. Der 25-Jährige zog sich dabei eine Platzwunde am Auge und ein blutiges Ohr zu.

Stark alkoholisiert: Mann schlägt mehreren Festbesuchern ins Gesicht

Bei der Auseinandersetzung standen alle drei Beteiligten erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Beschuldigte konnte 1.58 Promille, seine beiden Opfer 1.4 beziehungsweise 2.2 Promille vorweisen. Beide Verletzten wurden anschließend vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige zeigte sich anschließend geständig, reumütig und blieb nach Polizeiangaben während der Anzeigeaufnahme ruhig. Der Beschuldigte habe sich sogar für sein Verhalten entschuldigt. Als Konsequenz wurde ihm dennoch ein Platzverweis ausgesprochen.

Als der Mann jedoch aus freien Stücken das Festgelände verließ, attackierte er erneut zwei Passanten mit Faustschlägen. Eine 25-jährige Frau aus Waldsassen wurde ebenso ins Gesicht geschlagen, wie ein 28-jähriger Marktredwitzer. Letzterer stürzte bei dem Angriff zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu.

Der Beschuldigte wurde anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht auf der Wache. Auf ihn werden jetzt gleich vier Anzeigen wegen Körperverletzung zukommen.

