Ein Unbekannter ist in Oberfranken für eine Runde Nacktbaden in ein fremdes Grundstück eingedrungen: Am Montagnachmittag (31. Juli 2023) betrat ein junger Mann in Bernstein, einem Gemeindeteil von Wunsiedel, das Grundstück über den Garten, zog sich nackt aus und sprang dort in einen Swimmingpool.

Dort schwamm er kurz hin und her und verließ daraufhin das Anwesen wieder. Die Grundstückseigentümer erstatteten Anzeige wegen Hausfriedensbruch, wie die Polizeiinspektion Wunsiedel berichtet. Wer Hinweise zu dem fremden Mann hat, soll sich unter der Telefonnummer 09232-9947-0 melden.

