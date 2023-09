Update vom 06.09.2023, 15.30: Weitere Beeinträchtigungen nach Wasserrohrbruch

Weil es in Würzburg einen Wasserrohrbruch gegeben hat, mussten Bauarbeiten im betroffenen Bereich durchgeführt werden. Die Rottendorfer Straße, zwischen Konradstraße und Annastraße, ist von Mittwoch (6. September 2023) bis voraussichtlich Mittwoch (13. September 2023) voll gesperrt. Die Stadt Würzburg berichtete darüber.

Die Omnibuslinien 29 und 214 fahren deshalb in Richtung Busbahnhof ab der Haltestelle "Greisingstraße" über Waltherstraße (Stadtring) – Siligmüllerstraße – Annastraße – Martin-Luther-Straße zur Haltestelle Hauptfriedhof und dann weiter dem Linienfahrweg folgend.

In Richtung Hubland fahren die Busse ab der Haltestelle "Hauptfriedhof" über Martin-Luther-Straße – Annastraße – Siligmüllerstraße – Waltherstraße (Stadtring) – Rottendorfer Straße zur Haltestelle "Greisingstraße" und dann weiter dem Linienfahrweg folgend.

Für die Dauer der Sperrung entfallen für diese Linien die Haltestellen "Annastraße" und die "Ersatzhaltestelle Luisengarten". Die auf der Umleitungsstrecke liegende Haltestelle "Siligmüllerstraße" wird mitbedient. Mindestens eine Woche lang wird der Busverkehr diese Ersatzroute nehmen.

Original-Meldung vom 05.09.2023

Die Stadt Würzburg informiert über einen Wasserrohrbruch im Stadtgebiet. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (05. September 2023) in der "Rottendorfer Straße", vor der Hausnummer 11.

Wie Presssprecher Georg Wagenbrenner in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, ist die "Rottendorfer Straße" aufgrund der Reparaturmaßnahmen an dieser Stelle nur noch in Richtung "Stadtring Süd" befahrbar.

Wasserrohrbruch in Würzburg - Zufahrt zum Stadtring betroffen

Die Zufahrt vom Stadtring in die "Rottendorfer Strafe" (stadteinwärts) ist hingegen bis auf Weiteres gesperrt. Der betroffene Busverkehr wird laut Pressemitteilung über die "Silligmüllerbrücke" umgeleitet. Laut Wagenbrenner wurde bereits mit den Reparaturmaßnahmen begonnen, die mindestens eine Woche in Anspruch nehmen werden.

