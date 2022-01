Ein Vorfall in einem Regionalexpress in Unterfranken beschäftigt derzeit die Bundespolizei. Die Deutsche Bahn AG teilte der Inspektion in Würzburg mit, dass am Mittwoch (5. Januar 2022) mehrere Fahrgäste und eine Zugbegleiterin durch eine "unbekannte Substanz" geschädigt wurden.

Die Substanz wurde offenbar versprüht und löste bei den Reisenden Reizhusten und Augentränen aus. Der betroffene RE 4384 fuhr um 12 Uhr von Miltenberg in Richtung Aschaffenburg los. Im Verlauf der Fahrt nahmen die Fahrgäste und die Reisebegleiterin einen undefinierbaren Geruch wahr und reagierten daraufhin körperlich.

Mysteriöser Vorfall in Regionalexpress: "Unbekannte Substanz" führt zu Reizhusten und Tränen

Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Fall und sucht nach Personen, die im Zug waren und auf die Substanz reagiert haben oder Hinweise zum Versprühen der Substanz geben können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0931 / 322 590 bei der Bundespolizeiinspektion Würzburg melden.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte (dpa)