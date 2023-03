Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, konnte ein Taxifahrer in Würzburg am vergangenen Montag (6. März 2023) einen Betrug an einer ahnungslosen Seniorin in letzter Sekunde verhindern

Die Frau war bereits auf dem Weg zur Bank für die Geldübergabe. Zuvor hatte man versucht, sie mit einer schlimmen Geschichte um einen hohen Betrag zu bringen.

Angeblicher Unfall von Tochter: Würzburger Taxifahrer rettet Seniorin vor Betrügern

"Weil ihre Tochter angeblich einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, sollte eine Seniorin am Montag 70.000 Euro für eine Kaution aufbringen", berichtet die Polizei.

Die ältere Dame sei demnach bereits auf dem Weg zur Bank gewesen, als sie ihrem Taxifahrer von der Geschichte erzählte. Der habe die Betrugsmasche aber sofort erkannt und schritt ein.

Durch sein vorbildliches Handeln konnte er eine Geldübergabe deshalb gerade noch rechtzeitig verhindern. Zum Dank habe man den Taxifahrer gestern (7. März 2023) in die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt eingeladen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Zudem habe er "als kleines Dankeschön" eine Kaffeetasse mit dem Logo der Polizeiinspektion erhalten.