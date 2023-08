Würzburg: Schüler zimmern Holzbänke für ihren Pausenhof - Projekt unterstützt Berufsorientierung

Wie die Stadt Würzburg erklärt, können in der Probierwerkstatt des Internationalen Integrationsvereins Perspektive e.V. junge Leute eigene handwerkliche Fähigkeiten kennenlernen und testen. Das Bundesprogramm „demokratie leben! würzburg“, das im Sozialreferat der Stadt Würzburg koordiniert und fachlich betreut wird, förderte dort ein Projekt der Mittelschule Heuchelhof. So entstanden selbst gezimmerte, neue Holzbänke für den Pausenhof der Mittelschule.

Nach ersten Ideenskizzen zeichneten die Schülerinnen und Schüler Pläne und wählten geeignetes Material aus, um in der Holzwerkstatt stabile Bänke und Tische aus Lärchenholz zu bauen, die in den Schulhöfen der Mittelschule Heuchelhof und der Außenstelle in Heidingsfeld aufgestellt wurden.

Für Winfried Gintschel, den Rektor der Mittelschule Heuchelhof, „stellt dieses Projekt eine wichtige Ergänzung unseres Portfolios zur Berufsorientierung dar.“

Die positiven Rückmeldungen, die in einem Fragebogen erhoben wurden, geben ihm Recht und freuen Alexander Himmrich, den Werkstattleiter der Perspektive, und sein Team ehrenamtlicher Mitarbeiter genauso wie die Verantwortlichen des Sozialreferats der Stadt Würzburg.