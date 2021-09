Würzburg vor 20 Minuten

E-Scooter-Unfall

Rettungseinsatz in der Innenstadt: E-Scooter-Fahrer bleibt in Straßenbahnschiene stecken

In Würzburg wurden einem E-Scooter-Fahrer am Montagnachmittag die Straßenbahnschienen zum Verhängnis. Es kam zu einem Rettungseinsatz in der Innenstadt.