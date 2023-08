Würzburg: Durchfahrt Alte Mainbrücke einen Monat gesperrt - Stadt mit Hinweis und Bitte

Wie die Stadt Würzburg in einer Pressemeldung mitteilt, wird im Zuge der Baumaßnahme am Mainkai in der dritten Bauphase ab dem 28. August 2023 die Durchfahrt unter der Alten Mainbrücke voll gesperrt. Der Obere Mainkai ist dann ab Wirsbergstraße in Richtung Juliuspromenade gesperrt. Der Mainkai wird nur noch von der Karmelitenstraße kommend in Einbahnrichtung in Richtung Juliuspromenade befahrbar sein.

Die Zufahrt in das Parkhaus Wöhrl bleibt weiterhin möglich, die Zufahrt in die Marktgarage wird nur noch über die Karmelitenstraße möglich sein. Die Baumaßnahme wird bis voraussichtlich Ende September dauern.

Die Verkehrsteilnehmer werden in Zusammenhang mit dieser Sperrung erneut auf die bestehende Baumaßnahme im Bereich der Residenz/Oeggtor hingewiesen und gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen unter www.wuerzburg.de/baustellen.