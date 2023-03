Feuerwehreinsatz an Schule in Würzburg: Am Mittwochvormittag (8. März 2023) hat sich ein Brand in der Josef-Grundschule im Würzburger Stadtbezirk Grombühl zugetragen. Als ein Mitarbeiter der Schule Rauch im Treppenraum bemerkte, alarmierte er sofort die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte fiel diesen umgehend der Rauch auf, der mittlerweile aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss drang. Unter Atemschutz bahnten sich die Feuerwehrkräfte durch das Schulhaus, das durch die Schulleitung bereits geräumt worden war. Schüler und Lehrkräfte versammelten sich während des Einsatzes in einem naheliegenden Gebäude.

Brand in Grombühler Grundschule - Würzburger Feuerwehren können Flammen löschen

Schnell war klar: Der Brand war in einer Toilette der Schule ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Da der Flur und die Toilette vollkommen mit Qualm vernebelt waren, wurden die Räume mit einem Lüfter entraucht. Später ging der Schultag weiter: Die Lehrer und Schüler konnten das Gebäude wieder betreten.

Insgesamt waren 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Würzburg und der Freiwilligen Feuerwehr Versbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Brandursache ist aktuell noch unklar - die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.