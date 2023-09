Würzburg: Betreuung für über 100 Kinder - neue Johanniter-Kita am Hubland eröffnet

Diesem Tag hat nicht nur das neue 18-köpfige Kita-Team der unterfränkischen Johanniter entgegengefiebert, auch die Eltern und Kinder, die in die neue Kindertageseinrichtung am Würzburger Hubland „einziehen“ werden, freuen sich, dass es endlich soweit ist. Wie der Regionalverband Unterfranken des Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. berichtet, wurden beim Kennenlerntag am Montag, 4. September die Türen des dreistöckigen Gebäudes für die Kinder und Eltern das erste Mal geöffnet.

Die ersten Kinder werden dann ab 5. September die hellen, großzügigen Räume ihrer neuen Kindertagesstätte erobern, deren Schwerpunkt auf dem „Forschen und Entdecken“ liegt. „Dann wird ein anderer Geräuschpegel herrschen als heute“, wie Stephan Pies, Sachgebietsleiter Kinder- und Jugendhilfe der unterfränkischen Johanniter bei seiner Begrüßung augenzwinkernd anmerkte.

Die Johanniter-Kindertagesstätte am Würzburger Hubland wird 36 Krippen- und 75 Kindergartenkindern in je drei Gruppen Platz bieten. „Für die Namensfindung wollten wir die Mitarbeitenden, Kinder und ihre Eltern unbedingt miteinbeziehen. Nach Auswertung der tollen und kreativen Ideen, die uns so zahlreich zugesandt wurden, können wir nun endlich unseren Namen verkünden: Johanniter-Kindertagesstätte Weltentdecker“, so der Sachgebietsleiter. Eine offizielle Einweihung und Segnung der Kindertageseinrichtung ist für das kommende Jahr geplant.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns die Stadt Würzburg mit der Beauftragung der Trägerschaft entgegen bringt“, sagt Stephan Pies, der es als selbstverständlich ansieht, die Stadt Würzburg bei den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zu unterstützen.

Die Johanniter blicken auf eine lange Tradition in der Kinderbetreuung zurück und haben sich seit vielen Jahren als verlässlicher und kompetenter Partner erwiesen. Bereits für 16 Kindertageseinrichtungen in und um den Landkreis Würzburg hat der unterfränkische Regionalverband der Johanniter die Trägerschaften inne.