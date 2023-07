Würzburg: Beliebter Imbiss "Harput by Ali" nach Brand wiedereröffnet - "von Anfang an klar für mich"

Zum Video "Nudeln mit Speck und Pilzen: Unsere Pasta Jäger Art" Würzburg : Neuer Döner-Laden "Harput by Ali" eröffnet - besonders Angebot bis Samstag

In Würzburg eröffnete am Dienstag (4. Juli 2023) der neue Döner-Laden "Harput by Ali" an der Juliuspromenade. Für Würzburger Fast-Food-Fans dürfte der Inhaber des Ladens Ilhami Günebakan aber bereits ein bekanntes Gesicht sein. Bis Sommer vergangenen Jahres führte er für knapp sieben Jahre den Imbiss "Ali's Schlemmergrill", ehe er sich nach einem Brand im August 2022 dazu entschloss, den Laden aufzugeben. "Nach dem Brand hatte ich keine Lust mehr, da bin ich dann raus", berichtet er gegenüber inFranken.de. Jetzt, knapp ein Jahr später, eröffnete er an anderer Stelle seinen neuen Dönerladen.

Neuer Dönerladen "Harput by Ali" in Würzburg eröffnet - ein Jahr nach Brand

"Ich habe lange nach einem guten Platz für einen neuen Laden gesucht", erklärt Günebakan im Gespräch mit inFranken.de. "Wir haben jetzt auch echt lange herumgemacht, bis wir das hier hinbekommen haben", lacht er. Dass er der Gastronomie nach der Aufgabe seines alten Ladens den Rücken kehren würde, sei für ihn indes nie infrage gekommen.

"Ich mache das mittlerweile seit über 30 Jahren", sagt Günebakan. "Da war es von Anfang an klar für mich, dass ich auf jeden Fall in der Richtung weitermache", erklärt er. 1993 habe er demnach mit einem kleinen Laden in einer Würzburger Seitenstraße angefangen. Später habe er dann unter anderem für 16 Jahre lang mit seinem Imbiss auf dem Bahnhofsvorplatz gestanden. Jetzt freue er sich auf das nächste Kapitel.

Besonders von der guten Lage seines neuen Restaurants an der Juliuspromenade sei er demnach angetan. "Hier kommen quasi alle Leute vorbei, die in die Stadt gehen", freut er sich deshalb. "Im Moment bieten wir unsere Speisen erstmal nur To-go an", erklärt er.

"Leute haben sich gut gefreut": Positives Feedback nach Wiedereröffnung in Würzburg

Ende August oder Anfang September sollen seine Gäste demnach dann aber auch endlich im Innenraum Platz nehmen können. "Gerade ist es natürlich noch nicht ganz so, wie wir uns das dann letztendlich vorstellen, aber für den Anfang geht es auch so", sagt Günebakan im Hinblick auf die vorerst noch fehlende Bewirtungsmöglichkeit im Innenraum.

Besonders glücklich mache ihn außerdem das positive Feedback der ersten Tage. "Viele alte Stammgäste waren da", freut sich der Imbiss-Besitzer. "Die Leute haben sich gefreut, dass wir wieder da sind", berichtet er. In seinem neuen Laden habe sich aber nicht nur der Name geändert, wie er jetzt erklärt. "Die Namensänderung wollte eigentlich mein Sohn", lacht er. "Er hatte auch selber schon das Logo und alles gemacht, da habe ich dann halt nachgegeben", erklärt er.

Auch die Speisekarte von "Harput by Ali" sehe ein bisschen anders aus als die seines alten Restaurants. "Früher waren unser Hauptgeschäft über Holzkohle gegrillte Lammspieße", erklärt er. Das sei aber enorm arbeitsaufwendig gewesen. Im neuen Laden liege der Fokus deshalb jetzt vor allem auf Döner. Noch bis einschließlich Samstag (8. Juli 2023) biete er zudem ein Eröffnungs-Angebot: zusammen mit einem Softdrink koste der Kalbsfleischdöner demnach 7,90 Euro.