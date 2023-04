Würzburger Rapper performt auf Balkon - und erhält Millionen Video-Aufrufe

Er rappt auf einem Balkon in Würzburg- Zellerau - und kommt in den Sozialen Medien richtig gut an. Der 29-jährige Rameen unterhält seine Nachbarschaft mit lauter Musik und Sprechgesang. Auf TikTok und Instagram lädt er diese Videos dann hoch. Mittlerweile hat er sich bereits eine beachtliche Anhängerschaft aufgebaut.

Auf Instagram folgen Rameen mittlerweile knapp 7200 Menschen, auf TikTok sind es fast 7400 (Stand: 21. April 2023). Auf Spotify kann der Rapper sogar annähernd 9000 monatliche Hörer verzeichnen. Eines seiner beliebtesten TikTok-Videos wurde bislang sogar über eine Million Mal aufgerufen. "Zellerau ist anders wild", schreibt der Rapper unter die Aufnahme, in der er wieder einmal seine Nachbarn mit lauter Musik und gereimten Versen von einem Balkon aus unterhält. Eine weitere hat er "Was macht mein Nachbar da?" getauft.

"Ich will auch jemanden, der mir etwas rappt am Morgen. Da hat man doch gleich gute Laune", äußert sich eine Userin in den sozialen Netzwerken. Eine andere schreibt: "Wenn ich reich wäre, würde ich dich sofort buchen." Ein Nutzer bezeichnet den Rapper als "Legende". In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erwähnte Rameen ebenfalls, dass er in Würzburg "Legendenstatus" genieße.

Die Videos, die den Rapper auf dem Balkon zeigen, nehme laut der Süddeutschen Zeitung sein DJ Marco Matic auf, der gegenüber wohne. Eigentlich hätten die beiden nur ihr Equipment testen wollen, weshalb er die Musik laut aufgedreht und ein wenig dazu gerappt habe. Daraus seien später die Clips entstanden. Hauptberuflich sei der Musiker aus Würzburg Radioproduzent, ein Album habe er bislang noch nicht veröffentlicht, ein paar Singles können allerdings schon auf Spotify angehört werden.

