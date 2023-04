Fahrbahninstandsetzungsarbeiten erfordern ab Samstag, den 22. April 2023 ab 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, den 23. April 2023 um ca. 10 Uhr die Sperrung der Auffahrtsrampe der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Würzburg. Dies teilte die Autobahn GmbH Nordbayern am Freitag mit.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers von der B27 auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken geführt. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Würzburg und der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda sind durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

A7 teilweise gesperrt - Verkehr wird umgeleitet

Zur Behebung von akuten Fahrbahnschäden in der Verkehrsführung muss zudem die A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Fahrtrichtung Würzburg ab Samstag, den 22. April 2023 ab 20 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, den 23. April 2023 um ca. 10 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U54 zur Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken geführt.

Auch hier ist der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda durch die Baumaßnahme nicht betroffen. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Tatjana Balzer/Adobe Stock (Symbolbild)