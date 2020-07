Würzburg

Tödlicher Unfall

B27: Lkw kracht in Motorrad - Biker (58) tot

In Würzburg ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen, als ein Lkw gegen eine Motorrad krachte. Der 58-jähriger Motoradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.