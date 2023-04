Matthäus Flohr ist der erste Sommerhäuser Weinprinz. Am vergangenen Wochenende löste er seine langjährige Vorgängerin Pauline Steinmann ab. Wie auf dem Foto nach der Wahl zu sehen ist, reihen sich ausschließlich Frauen in die "Ahnengeschichte" der Weinhoheiten ein.

Flohr ist laut Bürgermeister Wilfried Saak (WGS) der dritte Weinprinz in Franken und der erste im Landkreis Würzburg. "Wir sind immer vorne dran und deshalb auch bei der Geschlechtergleichbehandlung von Weinhoheiten", lacht er.

Sommerhausen freut sich über ersten Weinprinzen - das ist seine Aufgabe

"Es wurde noch nie in Betracht gezogen", antwortet er dann auf die Frage, weshalb zuvor nie ein Mann das Amt innehatte. Es sei bis jetzt immer eine Prinzessin gesucht worden. In diesem Jahr habe sich allerdings keine Anwärterin gefunden. "Dann sagte Matthäus Flohr, er wolle es machen. Ich finde das total klasse." Der Obst-, Wein- und Gartenbauverein Sommerhausen (OWG) habe sich daraufhin beim Fränkischen Weinbauverband erkundigt, "ob das denn in Ordnung wäre". Das Okay sei ihnen versichert und so die Neuheit somit durchgezogen worden.

In der Regel müssten sich Interessenten zunächst dem Gremium des OWG vorstellen und der Fränkische Weinbauverband schule dann die auserkorene Hoheit mit zusätzlichem Wissen, so sei es auch beim neuen Weinprinzen geschehen. "Matthäus kommt aus einer halben Weinbaufamilie, dadurch hat er auch Fachwissen mitgebracht", führt Saak weiter aus.

Die Aufgabe des Prinzen sei nun, den Ort Sommerhausen und vor allem den Wein der Region auf verschiedensten Veranstaltungen, wie der Grünen Woche in Berlin, zu repräsentieren. Dies führte Pauline Steinmann seit 2017 aus. Der Grund für die lange Amtszeit sei der Mangel an neuen Interessentinnen nach ihren ersten beiden Jahren und die sich anschließende Pandemie gewesen, erläutert Wilfried Saak. Laut Regel ist Matthäus Flohr nun Sommerhäuser Weinprinz für die nächsten zwei Jahre.