Smarte Region Würzburg: welche Maßnahmen gefördert werden und welche nicht

Im Interkommunalen Ausschuss von Stadt und Landkreis Würzburg berichtete Moritz Seidel, Projektleiter Smarte Region Würzburg, dass die Gesamtstrategie „Menschlich aus der Krise – Strategie der Smarten Region Würzburg zur Stärkung der sozialen Resilienz“ vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen positiv gewürdigt werde und damit im Hinblick auf die Realisierung gefördert werde.

Auch die Maßnahmen „Heimatforum“ (Zugang zur smarten Region finden, auch ohne Digitalkompetenz), „Smart City Hub“ (technisches Rückgrat aller Maßnahmen) und die „Wue App“ (die Smarte Region für die Hosentasche) sind förderfähig. Das berichtet die Stadt Würzburg in einer Pressemitteilung. Beim „Heldenhelfer“ (Unterstützer bei Vereinsaufgaben) besteht noch Gesprächsbedarf. Nicht gefördert wird das „Changelab“, das die Transformation der Verwaltungen vorantreiben sollte. Nachqualifiziert werden sollen die Projekte „Wie geht’s“ (Vermittlungsplattform für Unterstützungsangebote) und „Mach mit“ (Digitale und analoge Bürgerbeteiligung).

Mehr zur Strategie der Smarten Region Würzburg unter https://www.wuerzburg.de/unternehmen/smart-city/index.html.

Zur Messung der Wirkung ihrer Projekte und der Strategie plant die Smarte Region Würzburg, sich mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zusammenzuschließen, um Erkenntnisse über die soziale Resilienz von Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten und so eine nachhaltige und integrierte Entwicklung voranzutreiben. In Vorbereitung sind zwei repräsentative Umfragen in Stadt und Landkreis, beginnend im Frühjahr 2024.

Die Kosten für diese Forschungskooperation liegen bei geschätzt 337.000 Euro, davon haben Stadt und Landkreis 63.000 Euro zu übernehmen, die übrigen Kosten werden durch Fördermittel und in Form von Eigenmitteln der Universität in das Projekt eingebracht. Die notwendigen Mittel sind bereits im Haushalt der Smarten Region eingeplant. Voraussichtlich im Oktober wollen die Smarte Region und die Universität den entsprechenden Vertrag abschließen.