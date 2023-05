Rottendorf: Frankonia baut Flagship-Store auf 2500 Quadratmetern

Frankonia, ein bekannter Händler im Bereich Jagd und Sportschießen, expandiert: In Rottendorf entstehe gerade ein großer "Flagship-Store" - also eine Filiale, die mehr als nur das klassische Sortiment bietet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Reißbach 1 lautee dann die neue Adresse "vor den Toren Würzburgs", so das Unternehmen.

"Dieser Store ist weit mehr als ein riesiges grünes Einkaufseldorado - er ist eine Erlebniswelt der Superlative für die gesamte Jägerschaft und alle Outdoorbegeisterten", wirbt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Filiale umfasse 2500 Quadratmeter "mit riesiger Verkaufsfläche, Full-HD-Schießkino und Seminarräumen".

Bei einem Schießkino sind die Ziele durch einen Projektor auf einer Bildwand zu sehen. Bei Frankonia werde hierbei mit scharfer Munition und echten Waffen geschossen, so das Unternehmen.

Das Sortiment von Frankonia umfasse neben Ausrüstung für Jäger, Sportschützen und Sammler auch "hochwertige Mode" und "eine exklusive Outdoorausstattung". In Deutschland ist das Unternehmen laut eigenen Aussagen mit insgesamt 24 Standorten und vier Schießanlagen präsent. Die Historie reiche bis ins Jahr 1908 zurück, der Hauptsitz befindet sich derzeit an einer anderen Adresse in Rottendorf, der Schießhausstraße 10. Die Eröffnung ist am Donnerstag (21. September 2023) geplant.