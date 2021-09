Würzburg aktualisiert vor 42 Minuten

Unglück

"Heftiger Spannungsschlag" an Bahnhof: Arbeiter stirbt - Kripo ermittelt

An der Bahnanlage in Würzburg-Heidingsfeld kam es am Wochenende zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter wurden dabei verletzt - einer von ihnen ist nun gestorben.