Wie das Landratsamt Würzburg erklärt, war der Juli der heißeste Monat seit Aufzeichnung des Wetters in Deutschland – und er wird wohl keine Ausnahme bleiben. Deshalb wird es immer wichtiger, die Menschen im Raum Würzburg frühzeitig vor extremer Hitze zu warnen und Hinweise zu geben, wie man sich bei sehr hohen Temperaturen selbst schützen und vorsorgen kann.

Stadt und Landkreis Würzburg bitten deshalb die Bevölkerung um ihre Teilnahme an einer kurzen Umfrage zum Thema Hitze-Warnmeldungen und -informationen. Ziel der Umfrage ist es, herauszufinden, über welche Wege die Bürgerinnen und Bürger für Hitzeinformationen zuverlässig erreicht werden. Die Teilnahme an der anonymen Umfrage benötigt etwa 5 Minuten und ist bis zum 30. September 2023 online unter https://wuerzburg-mitmachen.de/befragung-hitze möglich.

„Eine rechtzeitige und zuverlässige Warnung vor Hitzewellen ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, so Verena Walter, Geschäftsführerin der Gesundheitsregion plus Stadt und Landkreis Würzburg. „Die Umfrage möchte herausfinden, welche Medien die Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg nutzen, um sich zu Hitzewarnungen sowie dem Umgang mit Hitze frühzeitig und verlässlich zu informieren“, so die Klimaanpassungsmanagerin Annett Rohmer der Stadt Würzburg. Hierbei sollen sowohl die traditionellen Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen als auch moderne Informationskanäle wie soziale Medien und Smartphone-Apps berücksichtigt werden.

Durch eine breite Teilnahme erhoffen sich die koordinierenden Stellen in Stadt und Landkreis Würzburg wichtige Einblicke, um Informationen über die Mediennutzung zu erhalten und gegebenenfalls die Bekanntheit von amtlichen Wetterwarnungen und eigenen Kommunikationswegen zu optimieren. Die Ergebnisse der Befragung sollen im „Hitzeaktionsplan stadt.land.wü“ umgesetzt werden.

Die Verwaltungen bedanken sich im Voraus für die Unterstützung und die Teilnahme an der Umfrage. Die Teilnahme ist ein wichtiger Beitrag, damit die Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg gut durch Hitze-Perioden kommen. Bei Rückfragen stehen die Fachstellen unter der Telefonnummer 0931 8003-5944 oder per E-Mail unter klima@stadt.wuerzburg.de zur Verfügung.

Vorschaubild: © Gerd Altmann / pixabay.com (Symbolbild)