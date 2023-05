Katzenhilfe Würzburg schildert dramatischen Gartenfund - "zerreißt einem das Herz"

Würzburg: Katzenhilfe berichtet von traurigem Tierschicksal

In Heidingsfeld musste die Katzenhilfe Würzburg zwei verwahrloste Kätzchen retten. Eine Anwohnerin hatte die beiden Tierbabys in ihrem Garten entdeckt - vom Rest der Familie fehlt jede Spur.

Katzenhilfe Würzburg schildert aufwühlenden Fall - "unglücklicherweise kam sie nicht mehr"

"Der nächste Notruf, einer von vielen", berichtet die Katzenhilfe Würzburg. Eine Frau aus dem Würzburger Stadtteil Heidingsfeld habe ihnen vier Kitten gemeldet, die von einer Mutterkatze auf der Suche nach einem einigermaßen sicheren Platz bei ihr im Garten abgelegt worden waren: "Man sieht anhand des Fotos, wie groß ihre Verzweiflung und Überforderung gewesen sein muss. Als wir vor Ort ankamen, hatte die Mutterkatze leider zwei verschleppt. Wahrscheinlich, weil ihr der ausgesuchte Platz auch nicht geheuer war", so die Tierschützer.

Wohin die Mutter ihre beiden Babys gebracht hat, wisse man bisher nicht, mit der Anwohnerin stehe man aber weiter in Kontakt: "Wir sind dankbar, dass sie hingeschaut und gehandelt hat!", lobt das Team die Entdeckerin der Katzenfamilie. Zunächst habe man gewartet und gehofft, dass die Mutterkatze zurückkomme. "Unglücklicherweise kam sie nicht mehr. Und wir konnten nicht länger warten und die beiden einfach liegen lassen. Es war mittlerweile nachts."

Zu allem Überfluss wartete auf der Pflegestelle bereits die nächste schlechte Nachricht: Die Katzenbabys seien recht schwach gewesen, vor allem eines der beiden habe dem Team Sorgen bereitet. Für die Tierschützer eine mögliche Erklärung, weshalb die Mutterkatze sie zurückgelassen hatte. Von nun an habe es für das Team "päppeln und umsorgen" geheißen, doch für eines der Babys kam die Hilfe trotzdem zu spät: "Es zerreißt einem jedes Mal das Herz... traurigerweise hat es eins der beiden nicht geschafft, es war einfach zu schwach."

Tierschützer mit Appell an Politik - "Überlebenskampf und Stress pur"

Trotz des Verlustes hoffen die Verantwortlichen darauf, die restliche Familie bald vereinen können. Zum Abschluss richtet die Katzenhilfe Würzburg noch einmal einen Appell an Katzenbesitzer: "Bitte, bitte, bitte! Kastriert eure Katzen und Kater. Nur so lässt sich dieses Unglück vermeiden. Für Mutterkatzen ist das kein Spaß". 2022 seien allein durch die Katzenhilfe Würzburg 1312 Streunerkatzen tierärztlich versorgt worden, berichtet der Verein. "Jedes Jahr kastrieren wir mehr und mehr." Im vergangenen Jahr seien es 764 Kastrationen gewesen.

Deckversuche, Geschlechtsakt, Schwangerschaft, Geburt und Aufzucht seien Überlebenskampf und Stress pur für die Tiere. Dies gelte auch für Katzen mit Besitzern und warmem Plätzchen – auch wenn diese besser versorgt seien als "Streunermamas". Deshalb brauche es dringend eine Katzenschutzverordnung in Unterfranken, "am besten in ganz Bayern", so Sörries. "Dies beinhaltet eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen", lautet die klare Forderung an die Politik.

Das überlebende Kätzchen, inzwischen auf den Namen Hajo getauft, war bei seinem Fund nur circa acht Tage alt. Das Katzenjunge ist laut Sörries noch lange nicht über den Berg: "Jetzt wird gepäppelt und ganz genau überwacht. Alle ein bis zwei Stunden, auch nachts, wird gefüttert, Bäuchlein massiert, Popo abgewischt", erklärt die Tierschützerin auf Anfrage von inFranken.de. "Wir hoffen, dass der kleine Kater Hanjo zunimmt und durchkommt. Das kann innerhalb von Minuten kippen."

