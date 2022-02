Am Montagvormittag (14. Februar 2022) hat sich ein tragischer Unfall in Hettstadt im Kreis Würzburg ereignet. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet, ist aus noch ungeklärter Ursache ein tonnenschwerer Baukran umgestürzt. Dabei wurden zwei Männer verletzt - einer von ihnen tödlich.

Kurz vor 10.30 Uhr ging die Meldung über den umgestürzten Kran auf einer Baustelle in der Klingenstraße bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort, dennoch kam für einen 41-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er war unter dem Kran eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Ein weiterer Mann im Alter von 66 Jahren stürzte von einem Baugerüst und erlitt eine Verletzung am Bein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Daniel Ruß, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken erklärt gegenüber NEWS5: "Es kam hier zu Dacharbeiten, die durch die Inhaber des Wohnanwesens unterstützt wurden, durchgeführt wurden sie von einer Baufirma. Im Rahmen dieser Dacharbeiten kam es zum Sturz des Krans. Der Hintergrund, wie es dazu kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen."

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger eingeschaltet.