Gas-Alarm in Unterfranken: Am Montagmittag (14. September 2020) wurde bei Bauarbeiten eine Gas-Hauptleitung in Rimpar (Kreis Würzburg) beschädigt. Ein Bagger war laut Angaben der örtlichen Polizei dafür verantwortlich.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr. Derzeit strömt weiter Gas aus, teilen die Einsatzkräfte mit. Die Hauptleitung wurde im Bereich der von-Galen-Straße beschädigt.

Anwohner werden deshalb aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem sollen die Wohnraumbelüftungen abgestellt werden. "Im Umkreis der von-Galen-Straße wird dringend vor offenem Feuer gewarnt", teilen die Beamten mit.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der örtliche Gasversorger und die Beamten der Polizei sind am Nachmittag vor Ort.

Am Sonntagabend kam es in einem Brauerei-Biergarten ebenfalls zu einem Gas-Austritt.