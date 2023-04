Estenfeld: Mehrere Air-Force-Hubschrauber fliegen über Gemeinde - Bundeswehr klärt auf

Selten sind gleich sechs gemeinsam fliegende Hubschrauber am Himmel zu beobachten - und dann auch noch Militärmaschinen. So geschah es am Mittwochmorgen (5. April 2023) um 9.17 Uhr, als sie den südwestlichen Rand der Gemeinde Estenfeld passierten. Ihr Anblick und die Geräusche können bedrohlich wirken. Was hatte es mit dem Flug auf sich?

Laut einem Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr waren es Luftfahrzeuge vom Typ CH-47 CHINOOK der Royal Air Force. Auf der Webseite des Hubschraubermuseums Bückeburg ist über dieses Modell zu lesen, dass es sich genauer um einen "zweimotorigen Transporthubschrauber" handelt.

Air-Force-Hubschrauber über Estenfeld - das war ihr Flugziel

"Zu den hauptsächlich geflogenen Einsätzen gehört der Transport von Truppen, Fahrzeugen, Geschützen und Material. Der Chinook wurde an 16 Staaten weltweit verkauft, die größten Arsenale besitzen das US-Heer und die japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte", heißt es weiter.

Die sechs Hubschrauber seien von ihrer Station in Illesheim nach Lydd in England in einer Höhe von 1755 Fuß (etwa 535 Meter) unterwegs gewesen. "Nach den hier vorliegenden Daten wurde dieser Flugbetrieb nach den flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt", fügt der Sprecher gegenüber inFranken.de hinzu.

Allgemeine Informationen und Hintergründe zum militärischen Flugbetrieb sind auf der Webseite der Bundeswehr zu finden. Ebenso existiere ein Bürgertelefon, durch das sich die Bevölkerung sich unmittelbar mit ihren Beobachtungen an die Bundeswehr wenden könne. "Die Erreichbarkeiten sowie die Informationen, die wir benötigen, um Anfragen bearbeiten zu können, haben wir hier zusammengestellt: Bürgerservice", heißt es schriftlich.