Nach einem Streit mit einem 74-jährigen Fußgänger bemerkte ein 47-jähriger Rollerfahrer am Mittwochabend (9. August 2023) in Grombühl eine Stichwunde in seinem Oberschenkel. Die Polizei sucht nach Zeugen, um den Tatvorgang zu klären.

Nach den Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken kam es gegen 20 Uhr in der Lindleinstraße zu einem Wortgefecht zwischen dem Rollerfahrer und dem deutlich älteren Fußgänger. Erst als der ältere Mann bereits weiter gegangen war, bemerkte der Rollerfahrer eine kleine Verletzung an seinem Oberschenkel. Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden.

Kripo ermittelt wegen möglicher Messerstecherei

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnten den Verdächtigen noch in der Nähe festnehmen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte jedoch keine Tatwaffe gefunden werden.

Die Würzburger Polizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und versucht nun zu klären, was genau sich bei dem Streit abgespielt hat.

Insbesondere werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 4571732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)