Ein Autofahrer wurde am Montagabend (9. August 2023) gegen 23 Uhr in Würzburg-Grombühl mit 100 km/h erwischt.

Der 41-Jährige fuhr laut Polizei mit 100 Kilometer pro Stunde über die Edelstraße stadtauswärts. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit waren hier 50 km/h. Dabei wurde er von einer Messstelle der Polizei geblitzt. Die Polizisten stoppten den Raser daraufhin.

Tempolimit drastisch überschritten: 100 km/h in der Innenstadt

Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei appelliert in ihrem Bericht an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Vorschaubild: © Daniel Karmann (dpa)