Am Freitagabend, dem 24. März 2023, ist es auf dem Würzburger Frühjahrsvolksfest gleich zu mehreren Ausschreitungen gekommen, bei denen mehrere Personen verletzt worden sind. Dies gab die Polizeiinspektion Würzburg Stadt in einem Pressebericht bekannt. Das Würzburger Frühjahrsvolksfest bildet traditionsgemäß den Auftakt der Festsaison in Bayern und lockt mit vielen Programm-Highlights auf dem Festplatz Talavera.

Gegen 20.55 Uhr, wurde im Bereich der Unterführung zu den Mainwiesen ein 20-jähriger Mann von drei bisher unbekannten Personen angesprochen und plötzlich und unerwartet niedergeschlagen. Die Täter sollen männlich und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Mehr konnte der Geschädigte nicht wiedergeben. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht am Kopf verletzt und musste ein Krankenhaus aufsuchen. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Prügelei mit Maßkrug im Festzelt auf Würzburger Frühjahrsvolksfest

Desweiteren kam es gegen 22.10 Uhr im Festzelt des Frühjahrsvolkfests zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen und einem 21-jährigen Mann. Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einem Streit zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf schlug der ältere Mann mit den Fäusten auf den jüngeren Kontrahenten ein. Dieser wiederum nahm einen Maßkrug zu Hilfe und attackierte damit sein Gegenüber.

Durch einen Zeugen konnten die beiden Streithähne getrennt werden. Beide wurden durch den Vorfall verletzt und mussten mit blutenden Wunden in ein Krankenhaus verbracht werden. Warum es zum Streit kam und wie der genaue Geschehensablauf war, muss erst noch ermittelt werden. Mitursächlich dürfte aber auch der übermäßige Alkoholgenuss gewesen sein.

Zu einem dritten Vorfall kam es kurz nach Mitternacht. Im Bereich der Toiletten wurde eine 31-jährige Frau von einem 21-jährigen Mann verbal attackiert. Im Anschluss schlug er der Frau gegen den Kopf. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber eingeholt und der Polizei übergeben werden. Die Geschädigte wurde nur leicht verletzt. Alle Beteiligten waren mehr oder minder stark alkoholisiert.