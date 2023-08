Kinder im Bus sexuell belästigt: Ein Mann hat zwei Jungen in Würzburg begrapscht. Eine Jugendliche bewies aber Zivilcourage und ging dazwischen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denn es soll noch ein weiteres Opfer geben.

Am Montagnachmittag (31. Juli 2023) zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr kam es in einem Bus der Linie 521 nach Leinach zu dem Vorfall: Bereits am Bahnhof sprach ein 41-Jähriger zwei elfjährige Jungen an, wollte ihnen Zigaretten schenken, Bier kaufen und begrapschte sie zudem, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet. Während der Fahrt habe er die beiden Kinder zudem in obszöner Weise angesprochen.

Jungen in Würzburger Bus sexuell belästigt: Polizei greift ein

Als eine 18-Jährige mutig dazwischenging, wurde sie von dem Würzburger auch noch beleidigt. In Zell konnte der Bus angehalten und der 41-Jährige von Polizeibeamten aus dem Bus gebracht werden. Aufgrund seiner weiteren Äußerungen wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen sagten der Polizei, dass noch mindestens eine weitere Jugendliche, die etwa 15 bis 17 Jahre alt sei, von dem Mann während der Busfahrt obszön belästigt worden sei. Nach dem Mädchen, das beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird nun gesucht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt unter anderem wegen einer Sexualstraftat und bittet weitere Geschädigte, insbesondere das genannte Mädchen sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

