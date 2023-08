Nach einem versuchten Callcenterbetrug hat ein Tatverdächtiger in Würzburg versucht, mit dem Auto zu flüchten und dabei fast einen Polizisten überfahren. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken angibt, lagen den Beamten Hinweise vor, dass zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannte Geld aus einem aktuellen Telefonbetrug abholen würden. Als die Verdächtigen zu der vermeintlichen Übergabe in die Simon-Breu-Straße kamen, nahmen die Beamten einen der beiden Männer, einen 47-Jährigen, fest. Dabei gab der Fahrer des Autos jedoch Gas und fuhr auf einen der eingesetzten Beamten durch. Der Polizist gab in der Folge Warnschüsse ab. Er musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden, so das Präsidium Unterfranken.

Verfolgungsjagd durch Würzburg - Polizist gibt Warnschüsse ab

Durch den 21-jährigen flüchtigen Fahrer kam es im weiteren Verlauf zu gefährlichen Fahrmanövern im Stadtteil Frauenland, bei denen weitere Verkehrsteilnehmer und Einsatzkräfte gefährdet wurden. Die Flucht durch das Stadtgebiet endete schließlich an einer roten Ampel im Bereich des Stadtrings an der Abzweigung zur Salvatorstraße, wo der Flüchtige vorläufig festgenommen werden konnte. Polizeibeamte brachten ihn und seinen 47-jährigen Begleiter in die Hafträume der Polizeiinspektion.

Die beiden Tatverdächtigen sollen am Freitag (24. August 2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um Untersuchungshaft zu beantragen. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen des versuchten bandenmäßigen Betrugs sowie wegen eines versuchten Tötungsdelikts geführt.

