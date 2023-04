Würzburg : Neugierige Hündin aus Keltensee gerettet - " flache Stellen sehr morastig "

Einsatzkräfte der Feuerwehr Würzburg wurden am Freitag (21. April 2023) zu einem besonderen Einsatz gerufen. Der Labradormischling Emma geriet im Keltensee an der Berner Straße in Not, woraufhin die Halter den Notruf absetzten. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war von Emma zunächst keine Spur, heißt es im Bericht.

Feuerwehr Würzburg rettet Hündin aus dem Keltensee: "entkräftet aber lebend"

Wie die Feuerwehr Würzburg berichtet, hatte sich die Hündin zuvor von ihren Haltern losgerissen, weil sie "etwas Interessantes auf dem See" entdeckte, was sie sich wohl näher anschauen wollte. Diese Neugier wurde ihr jedoch in der Folge zum Verhängnis. "Da der See an einigen Stellen doch etwas tiefer als einen Meter und an den flachen Stellen sehr morastig ist, gelang es ihr nicht mehr allein ans Ufer zurückzukommen", heißt es weiter.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Hündin vom Ufer aus nicht zu sehen. Sie gab auch keinen Laut von sich, wie die Feuerwehr mitteilt. "Sofort zogen sich zwei Einsatzbeamte Wathosen an und machten sich in dem Bereich, wo Emma zuletzt gesehen wurde, auf die Suche." Der Einsatz der Rettungskräfte wurde schließlich belohnt.

"Nach kurzer, aber kräftezehrender Suche im teils knietiefen Schlamm konnte Emma völlig entkräftet und bis zum Bauch im schlammigen Untergrund steckend, aber glücklicherweise lebend, gefunden werden", so das Resümee. Am Ufer angekommen, konnte sie schließlich "entkräftet, aber lebend" wieder ihren Besitzern übergeben werden. "Somit für alle ein Happy End zum Wochenende!", freut sich die Feuerwehr Würzburg.