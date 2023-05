In der Nacht zu Samstag (20. Mai 2023) ist ein bislang unbekannter Mann in die Wohnung einer 23-jährigen Frau in Würzburg eingedrungen, hat Schubladen und Schränke durchwühlt und mehrere Dinge entwendet, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Der Einbruch ereignete sich gegen 3.40 Uhr am Samstagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die schlafende 23-Jährige in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Kroatengasse von ungewöhnlichen Geräuschen wach. Als sie nachschaute, entdeckte sie eine ihr unbekannte schwarz gekleidete und maskierte Person im Bereich ihrer offenen Wohnungseingangstüre.

Einbrecher überrascht Frau in Würzburg - Unbekannter entkommt mit Beute

Sofort begann die junge Frau zu schreien, woraufhin der Unbekannte nach einem am Boden stehenden Rucksack griff und die Flucht antrat. Kurz danach verständigte die Studentin die Polizei. Beim Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass der Einbrecher bereits in einem Zimmer sämtliche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute durchwühlt hatte. Eine Fahndung nach dem Einbrecher blieb erfolglos, berichtet die Polizei weiter.

Neben Kleidungsstücken und Schuhen entwendete der Mann den Geldbeutel der Frau und Gegenstände im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.