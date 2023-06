Würzburg vor 1 Stunde

Erpressung

Über 200 Fälle in 12 Monaten: Polizei gibt Tipps gegen perfide Sex-Masche im Netz

Mit einer betrügerischen Sex-Masche erpressen Täter ihre Opfer. Alleine in den letzten Monaten bearbeitete in die Polizei in Würzburg über 220 Fälle von Sextortion, die Dunkelziffer liegt vermutlich deutlich höher. Die Polizei hat nun Tipps zum Schutz und im Umgang mit der Erpressungsmethode veröffentlicht.