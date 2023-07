Ein Pferd ist bei einem Kutschenunfall im Landkreis Würzburg auf ein Ehepaar gestürzt - beide wurden dabei schwer verletzt.

Das Paar sei am Samstagabend (22. Juli) mit der Kutsche unterwegs gewesen, teilte die Polizei Würzburg-Land am Sonntag mit. In einer abschüssigen Linkskurve bei Waldbüttelbrunn kippte die Kutsche um - auch das Pferd kam dabei zu Fall. Ein Rettungsdienst versorgte die 57-Jährige und ihren 52-jährigen Lebenspartner. Sie kamen in ein Krankenhaus. Das Tier blieb Polizeiaussagen nach unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Zudem befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Waldbrunn und Mädelhofen im Einsatz.

