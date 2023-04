Zwischen einem Krankentransporter und einer Straßenbahn kam es am Donnerstagmittag (20. April 2023) um 12.15 Uhr in Würzburg zu einem Zusammenstoß. Der Krankenwagen fuhr auf der Josef-Schneider-Straße entgegen der Fahrtrichtung, um zu einer Arztpraxis in der Robert-Koch-Straße zu gelangen.

Laut Polizeiinspektion fuhr dort zu diesem Zeitpunkt eine Straßenbahn um die Kurve - es kam zur Kollision. Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich fünf Fahrgäste in der Bahn auf. Der Krankentransporter hatte noch keinen Patienten an Bord.

Verletzt wurde nach Abgaben der Polizei bei dem Zusammenstoß niemand. Am Krankenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Schaden an der Straßenbahn wurde mit etwa 1000 Euro angegeben.

Vorschaubild: © Christoph Weiss